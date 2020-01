Kommunalwahl 2020 : Silke Gorißen ist CDU-Landratskandidatin

info

Silke Gorißen Die 48 Jahre alte Juristin stammt aus Kleve und wohnt in Bedburg-Hau. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten hat sie einen Sohn, der im Sommer in die Schule kommt. Sie arbeitet als Rechtsanwältin in der eigenen Kanzlei. Gorißen ist seit mehr als 20 Jahren in der CDU aktiv, CDU-Chefin und Fraktionsvorsitzende in Bedburg-Hau, gehört dem Kreis-Vorstand an, war Kreisvorsitzende der Frauen-Union und hatte von 2009 bis 2014 ein Kreistagsmandat.

Dominik Feyen

Geboren wurde der heute 46-Jährige in Emmerich, er lebt mit Frau und zwei Söhnen in Kleve-Materborn. Feyen ist gelernter Diplom-Pädagoge und Sonderschullehrer, war im Schulamt des Kreises Kleve tätig und wechselter im Dezember zur Bezirksregierung (Obere Schulaufsicht im Bereich Förderschulen).

Sein politisches Leben startete er in der Jungen Union, seit 1992 ist Feyen CDU-Mitglied, Vorstandsmitglied der CDU Materborn und der CDU Kleve. Er war Wunschkandidat von Landrat Spreen.