Unsere Woche : Mann gegen Frau, Alt gegen Jung – der Kreis hat die Wahl

Julia Lörcks ist Leitende Regionalredakteurin und Lokalchefin der RP-Redaktion Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Die CDU im Kreis Kleve hat in dieser Woche Massen mobilisiert. Ausruhen darf sie sich nicht. Denn Peter Driessen hat einen monatelangen Vorsprung. Silke Gorißen macht sich aber auch gut.

Ich gebe es zu: Hätte man mich vor vier Monaten gefragt, als Silke Gorißen ihren Hut fürs Amt der Kreis Klever Landrätin zielstrebig in den Ring warf, wäre ich nicht von so einem eindeutigen Ergebnis und beeindruckenden CDU-Kreisparteitag ausgegangen. 67,3 Prozent der Stimmen für die Frau aus Bedburg-Hau, mehr als 600 Mitglieder, die im Kevelaerer Bühnenhaus eine gültige Stimme abgegeben. Das hat was von Volkspartei. Das gibt der CDU im Kreis Kleve Aufwind. Den hatte sie, also die Partei, aber auch dringend nötig.

Rückblick: Es war der 20. Juli 2019, jener Samstagmorgen, der Günther Bergmann, Vorsitzender der CDU im Kreis Kleve, in Schockstarre versetzt haben muss. Genau an dieser Stelle verkündeten wir exklusiv den von FDP, SPD und Grünen im Hinterzimmer ausgeklügelten Plan, Peter Driessen gemeinsam aufs Schild zu heben. Richtig. Peter Driessen, Bedburg-Haus Bürgermeister, ein Menschenfänger, immer freundlich, immer zuvorkommend. Dazu auch noch parteilos. In Wahrheit aber ein halber CDU‘ler. Hatte er doch vor lang, lang, langer Zeit, als er noch Ehen im Bedburg-Hauer Rathaus schloss, ein schwarzes Parteibuch in der Tasche. Driessen wendete sich ab und stieß später seinen Vorgänger Hans Geurts vom Thron. Ein Desaster für die CDU – damals wie heute.

Jetzt, ein halbes Jahr später, hat sich die Partei wieder gefangen. Mehr noch: Sie bietet dem Bürger im Kreis Kleve im September eine echte Wahl. Mann gegen Frau, Alt gegen Jung. Peter Driessen gegen Silke Gorißen.

Ersterer hat die Zeit genutzt. Geht auf seine gewohnt charmante Art und Weise bereits seit Monaten auf Wahlkampftour. Vor allem den Süden des Kreises, tendenziell schwärzer geprägt, hat er im Blick. Und er geht auf die Wählervereinigungen zu. Auf das Forum zum Beispiel. Als stärkste Kraft im Kalkarer Rat nicht zu unterschätzen.

Aber auch Silke Gorißen ist ihren Weg gegangen. Aus der früher oft so kühl wirkenden Anwältin ist in den vergangenen Wochen und Monaten eine nahbare Frau geworden. Sie hat gelacht, sie hat sich in die erste Reihe gestellt, gesagt: „Hier bin ich und das bin ich.“ Auf dem Parteitag in Kevelaer dann zu Tränen gerührt, tags drauf ein Foto mit ihrem Lebensgefährten Winfried van der Grinten in den sozialen Medien. Das sind Bilder mit Seltenheitswert der sonst so fokussierten und funktionierenden Frau. Sie ist gut beraten, so weiter zu machen.