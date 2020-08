Silke Gorissen (CDU) will Landrätin werden : „Ich stehe für Kommunikation“

Kreis Kleve Silke Gorißen (48) kandidiert für die CDU als Landrätin. Sie hat zwei Gegenkandidaten.

Silke Gorißen Ich bin 48 Jahre alt, geboren in Kleve als erstes von sechs Kindern einer Kaufmannsfamilie. Nach meinem Abitur am Freiherr-vom Stein-Gymnasium in Kleve habe ich in Bonn Rechtswissenschaften studiert und mein Referendariat im Landgerichtsbezirk Kleve gemacht. Mit zwei Anwaltskollegen arbeite ich als selbstständige Rechtsanwältin in einer Klever Kanzlei. Ich bin seit elf Jahren Fraktions- und Parteivorsitzende der CDU Bedburg-Hau, war von 2009-2014 Mitglied des Kreistages und bin seit drei Jahren stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende. Mit meinem Lebensgefährten und unserem gemeinsamen Sohn lebe ich in Bedburg-Hau. In meiner Freizeit bin ich mit Familie und Hund viel per Rad oder zu Fuß unterwegs.