Sicherheitsdebatte in Kleve „Aggressives Verhalten, Alkoholkonsum und illegales Campieren“

Die Klever FDP möchte mehr Sicherheitskräfte auf der Straße. Das machen die Liberalen nun in einer Mitteilung deutlich. „Seit Längerem wird der Öffentliche Raum an verschiedenen Stellen in der Stadt Kleve, insbesondere aber an der Borselstege und Parkplatz An der Linde, durch aggressives Verhalten, Alkoholkonsum und illegales Campieren beeinträchtigt“, heißt es von der FDP.