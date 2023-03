Es muss nicht immer Roermond sein Wo sich Shopping in den Niederlanden wirklich lohnt

Die Studentenstadt ist längst kein Geheimtipp mehr. Auf den Einkaufsboulevards herrscht nicht nur am Wochenende dichtes Gedränge. Das hat gute Gründe: Freilich findet man auch in Nimwegen große Ketten, rings herum haben sich aber viele Boutiquen und Galerien angesiedelt, die alles andere als Massenware anbieten. Viele Läden richten sich nur an eine kleine Zielgruppe — so schafft man Vielfalt. Zwar hat auch die 170.000-Einwohner-Stadt mit Leerständen zu kämpfen. Aber sie prägen das Stadtbild längst nicht so wie andernorts. Das Shoppen hat in der Grenzstadt übrigens Tradition: Die Lange Hezelstraat lädt seit 1880 zum Bummeln ein und ist damit eine der ältesten Einkaufsstraßen des Königreiches. Die historischen Gassen der Altstadt entführen in eine andere Zeit, der Kronenburgerpark mitten im Zentrum von Nimwegen ist ideal für ein Picknick. Und der Grote Markt sorgt mit seinen Cafés und Restaurants für ein kulinarisches Erlebnis.