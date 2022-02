Kleve/Emmerich : Was Service-Fachkräfte können müssen

Viele besuchen gerne die Gastronomie – dort arbeiten ist deutlich unbeliebter. Restaurants finden nur schwer Personal. Gut ausgebildetes erst recht. Foto: dpa/Tobias Hase

Kleve/Emmerich

Die Tendenz ist nicht zuletzt durch Corona eindeutig: In der gesamten Gastronomie-Branche fehlt es an Fachkräften, vielerorts wird der Betrieb mit angelernten Aushilfen aufrechterhalten. Das Berufsbildungszentrum (BBZ) Kreis Kleve bildet Personal in den Bereichen Restaurantkaufmann-/frau, Koch/Köchin und Fachkraft im Gastgewerbe aus. Vielerorts, wie in Emmerich, werden derzeit keine Servicekräfte ausgebildet. Dabei gäbe es genügend Ausbilder, wie Jutta Berndsen vom Bistro des BBZ im Theodor-Brauer-Haus in Emmerich betont. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt sie von ihren Erfahrungen.

„Die Stellen werden nicht mehr ausgeschrieben, bestimmt schon seit vier, fünf Jahren nicht mehr“ bedauert die gelernte Restaurantfachfrau. Es gibt einfach keine geeigneten Bewerber. Der Tagesbetrieb im Bistro ist auch stillgelegt, weil es keine Köche mehr gibt. Das Essen kann aber noch auf Bestellung abgeholt werden. Berndsen betreut derzeit Berufsorientierungsgruppen von Gesamtschulen, die bei ihr im Bistro in den Betrieb schnuppern. „Durch Corona ist ganz viel kaputt gegangen, die Jugendlichen sind ein Stück weit zurückgefallen“, sagt Berndsen. Was das bedeutet? Es lässt sich kaum noch jemand für die Branche begeistern, einer immens hohen Zahl an freien Stellenangeboten stehe ein großer Mangel an aussichtsreichen Fachkräften gegenüber. Ihr Kollege Rüdiger Dietz, der in Kleve in der Küche ausbildet hat noch Azubis, Berndsen im Servicebereich nicht.

Die Gründe kann sich Berndsen denken: „Das liegt sicher an den Arbeitszeiten und man muss lernen, dass Überstunden gemacht werden müssen“, sagt sie. Dazu komme die hohe Arbeitsbelastung und geringe Bezahlung. Der Mangel hat Folgen. „Die Service-Qualität lässt wirklich nach“. Stattdessen machen sich viele Gastronomen selbstständig ohne es je gelernt zu haben, auf Ausbildung werde „anscheinend immer weniger Wert gelegt“.

Jutta Berndsen wünscht sich Folgendes: „Eigentlich müsste man wieder eine Akquise machen und die Ausbildung gezielt im Restaurant anbieten“. Das BBZ bietet den Interessenten dabei eigentlich genügend Flexibilität. In einer Erprobungsphase können sie alle Bereiche durchgehen und sich dann beispielsweise noch für eine Friseur-Ausbildung entscheiden.

Weniger Ausgebildete bedeutet auch weniger Einhaltung von „Knigge“-Regeln, was Berndsen sehr bedauert. Als sie noch aktiv ausgebildet hat, legte sie Wert auf bestimmte Verhaltensregeln, die nichts an Aktualität eingebüßt haben. Sie listet einige der wichtigsten auf:

1) Vorbereiten „Man deckt von innen nach außen. Auf Deko wird geachtet, keinen Kerzenständer oder großen Blumenstrauß in der Tischnmitte.“

2) Auftreten „Immer gute Laune haben. Kleidung macht ebenfalls viel aus: Schwarze Hose, schickes Oberteil, Bistroschürze.“

3) Der Empfang „Das hat oberste Priorität: Blickkontakt, Mantel abnehmen und zum Tisch geleiten.“

4) Am Tisch „Die Gäste ankommen lassen und nachfragen, ob bereits ein Getränkewunsch besteht. Die Speisekarte schon geöffnet reichen.“

5) Servieren „Den Gast erst einen Wein empfehlen, je nach Tageszeit einen Aperitif anbieten. Wein wird von rechts eingeschenkt, ebenso Essen serviert. Präsentiert wird von links.

6) Verabschiedung „Nicht einfach nur Tschüss sagen, der Gast sollte mit Namen angesprochen werden.“