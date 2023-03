Beschaffungskriminalität vor Gericht Seriendieb: „Ich war extrem auf Drogen“

Wegen einer Serie von Diebstählen musste sich am Dienstag ein 36-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Kleve verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Klever vor, in der Zeit von Ende August bis Anfang Oktober vorigen Jahres in Kleve und Kalkar zahlreiche Diebstähle begangen und zudem ohne Führerschein und mit falschem Kennzeichen Auto gefahren zu sein.