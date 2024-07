Berufe im Tiergarten Wie arbeitet ein Tierarzt im Klever Zoo?

Als Geschäftsführer des Klever Tiergartens, daraus macht Martin Polotzek keinen Hehl, sitzt er viel im Büro, hinter Computer und Papierstapeln. Er empfängt Gäste, kämpft im Rathaus für mehr Geld, sucht nach Fördertöpfen, tauscht sich mit Zoo-Kollegen auf der ganzen Welt aus, hält Kontakt zum Vorstand. „Es gibt Tage, an denen mein Terminkalender von morgens acht Uhr bis 18.30 Uhr durchgetaktet ist“, sagt Polotzek. Dabei ist er eigentlich gelernter Veterinärmediziner. Und der 29-Jährige ist froh, dass er den Beruf nicht aufgeben musste, um Zoo-Chef in der Kreisstadt zu werden. „Die Arbeit als Veterinärmediziner, ganz nah dran am Tier, gibt mir viel Kraft“, sagt der Rheinland-Pfälzer.