Verschwundene Gaststätten : „Wir genießen die freie Zeit“

Bedburg-Hau Vor fast drei Jahren schloss das Wirtsehepaar Richard und Waltraut Biermann ihre beliebte Traditionsgaststätte „Zum Erfgen“ in Till-Moyland für immer. Fünf Jahrzehnte hatten sie diese betrieben. Ein Ritual haben sie aber beibehalten.

Vor rund 220 Jahren wurde die Gaststätte, oder wie es früher hieß, die Restauration, unter den Namen „Zur Traube“ eröffnet. Nebenbei betrieb der Gastwirt eine kleine Landwirtschaft mit zehn Hektar Land und Wiesen, inbegriffen Tierhaltung. „Wann der Name in ,Erfgen’ geändert wurde, weiß ich nicht,“ sagt Richard Biermann. Auf einer Ansichtskarte, abgeschickt im Jahr 1901, des Klever Verlags Leonhard-Arnold Knipping steht „Restauration Zum Erfken“, also mit „k“. Hermann Biermann war der damalige Wirt, sein Sohn Johann übernahm die Gaststätte, in der er ab Mai 1931 eine Postagentur eröffnete. Diese führte dessen Sohn Erich, Vater von Richard, bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges fort. Innerhalb der Gemäuer installierte die Post ein öffentliches Telefon, das von den umliegenden Nachbarn benutzt wurde.