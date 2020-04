Ausgestorbene Berufe : Ladenschluss für immer

Die klassische Auslage eines Tante-Emma-Ladens: Ein umfangreiches Sortiment auf engstem Raum war das Geschäftsmodell. Foto: Peierl, Heinz/Peierl, Hans

Kleve-Donsbrüggen In der Serie geht es diesmal um Gerhard Lamers, der mit seinem Vater lange einen Tante-Emma-Laden führte.

Von Peter Janssen

Eine Glocke bimmelte beim Öffnen der Tür und kündigte den nächsten Kunden an. Sie tönte so laut, dass man es bis in den letzten Winkel des Geschäfts hören konnte. Denn der soeben betretene Verkaufsraum ist kaum größer als ein Wohnzimmer. Es war ein Laden, von denen es bis Mitte der 80er Jahre noch etliche gab. Mittlerweile sind sie aus den Stadt- und Ortsbildern verschwunden. Das Geschäftsmodell des kleinen Markts um die Ecke starb in dem Tempo, wie die Einkaufszentren eröffneten. Bei dem Drang nach Masse konnte das einst auf ein paar Quadratmetern angebotene Sortiment nicht mithalten. Sie hießen Tante-Emma-Laden und ihr Umsatz stimmte meistens, allein der Gewinn nicht.

Gerhard Lamers (81) hat jahrzehntelang in dem Donsbrüggener Dorfladen gearbeitet. Seinem Vater gehörte das Geschäft, er sollte es übernehmen. Lamers wohnt jetzt mit seiner Frau Ingelore (77) in einem Mehrfamilienhaus in Kleve. Er sitzt auf einem gut gepolsterten Sessel im Wohnzimmer und erzählt die Geschichte des Unternehmens aus dem Klever Ortsteil. Vom Aufstieg bis zum Aus im Jahr 1971 habe er alles miterlebt, so Lamers: „Etwa Mitte der 60er Jahre war das Ende absehbar.“ Zu diesem Zeitpunkt waren die klassischen Tante-Emma-Läden nicht mehr sehr gefragt.

Das Geschäft der Familie Lamers war eines mit Tradition. Der 1893 gegründete Betrieb hieß damals noch Kolonialwaren-Handel und stand an der Reichsstraße (heute Bundesstraße 9). Bis auf ein Jahr im Zweiten Weltkrieg war der Laden immer geöffnet. Auf der Suche nach einem Grund, warum das Geschäft lange ordentlich lief, wird Lamers schnell fündig: „Die Kunden wussten auch damals schon gerne, woher die Ware kommt. Nudeln, Griesmehl oder Zucker - wir kauften immer viel beim Klever Großhandel Mertens. Die Eier brachte Bauernhof Vierboom.“

In den 50er Jahren entwickelten sich Tante-Emma-Läden blendend. Auch bei den Lamers’. So wurde in der Familie nie darüber diskutiert, welchen Beruf der Sohn einst ausüben würde. „Schon während der Volksschule habe ich im Laden gearbeitet. Nach drei Jahren Lehre war ich Kaufmann. Die Arbeit habe ich von der Pike auf gelernt.“ Was er nicht lernen konnte, waren die Besonderheiten, die zu einem Tante-Emma-Laden gehören. So gab es für die meisten Kunden neben den Besorgungen noch ein Schwätzchen obendrauf. In dieser Art von Geschäften bekam man damals eben vieles, sogar die neuesten Nachrichten aus der Nachbarschaft. Gerhard Lamers erklärt: „Vor allem Älteren tat es gut, wenn sie über ihre Sorgen sprechen konnten.“ Es gehörte zum gewollten Geschäftsmodell dazu, dass möglichst keiner den Laden ohne ein Lächeln auf den Lippen verließ.

Wie viele Kunden täglich bei ihm kauften, weiß Lamers nicht. So etwas habe man damals nicht gezählt. Was er gut in Erinnerung hat, sind die Arbeitszeiten. Um fünf Uhr begann seine Schicht. „Wir haben erst Brötchen verteilt und danach die Regale im Laden aufgefüllt. Häufig standen Kunden auch nach Geschäftsschluss um 18.30 Uhr noch vor der Scheibe und klopften. Versorgt wurden sie alle, denn es waren meistens Kleinigkeiten, die ihnen fehlten. Sonntags fiel welchen ein, dass kein Maggi für die Suppe da war.“ Bei den Lamers‘ kaufte man nämlich nicht in Mengen, sondern für den täglichen Bedarf. In der Tat reichte eine Runde durch das Geschäft, und man war mit allem versorgt. Mit der Zeit wuchs auch das Angebot. In überbordenden Regalen hatte jedes Produkt nur wenig Platz.

„Aber auch wir hatten nicht immer alles vorrätig“, ist der 81-Jährige weit davon entfernt, das Geschäft als makellos darzustellen. Für die Kunden war das kein Grund, nicht weiter dort einzukaufen. Das Geschäft war vor Ort, und die Bewohner schauten ohnehin mehrmals in die Woche vorbei. Der Weg war kürzer, dafür legte man ihn häufiger zurück. Nahversorgung heißt das heute. Die meisten Käufer waren Stammkunden. So wusste man einiges über den anderen und seine Gewohnheiten. Lamers erzählt ein Beispiel: „Da kamen welche noch schnell vor der Arbeit vorbei, um eine Zeitung und Zigaretten zu holen.“ Wenn sie den Laden betraten, legte der Kaufmann die Tageszeitung auf die Theke, holte das Päckchen Zigaretten aus dem Regal und sagte: „Wie immer, die Roten.“ Noch Jahrzehnte nach dem Ende ihres Tante-Emma-Laden kennen knapp 90 Prozent der Stammkunden die Besitzer mit Namen.

Zu den Besonderheiten von Tante-Emma-Läden gehörte: Die Preisschilder wurden noch von Hand geschrieben, Bier und Zigaretten einzeln verkauft, und direkt bezahlen musste auch niemand. Wer gerade kein Geld hatte, konnte beim nächsten Einkauf die offene Rechnung begleichen. Meistens war das zum Monatsanfang. „Auch die Art, in der damals Aufschnitt verkauft wurde, gibt es nicht mehr. ‚Von jedem zwei Scheiben‘, hieß es damals“, erzählt Lamers. Geblieben ist die gedrehte Fleischwurst für Kinder. Was in den Jahren vor der Geschäftsschließung noch zum Sortiment hinzu kam, waren Porzellan und Kleidung. Als Lamers von dem letzten neuen Warenangebot erzählt, lehnt er sich in sein Sofa zurück und wirkt wie ein erfolgreicher Unternehmer, der gerade ein großes Geschäft abgeschlossen hat: „Mit Kleidung und Porzellan haben wir viel verdient. Die Preisspanne war größer als bei Milch oder Mehl.“ Trotz der Geschäftsaufgabe Anfang der 70er Jahre blickt Lamers zufrieden zurück. „Wir haben nicht viel falsch gemacht. Den Wettbewerb gegen die Großen konnten wir nicht gewinnen.“ Auch nicht mit Porzellan und Kleidung.