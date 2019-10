Kleve : Der untergegangene Taufstein

Kleve Beim Deichbruch am 13. Januar 1809 ging die Kirche in Brienen unter. Ein Taufstein aus diesem Gotteshaus wurde im Spoykanal geborgen und fand später im Klever Spyckklösterchen ein neues Zuhause.

Im Klever Land ist wohl kein anderes Ereignis vor dem letzten Krieg so nachhaltig in Erinnerung geblieben wie der selbstlose Einsatz des mutigen Mädchens Johanna Sebus. Beim Deichbruch vom 13. Januar 1809, also vor 210 Jahren, versuchte Johanna Sebus Mensch und Tier zu retten, fand dabei aber selbst den Tod. An diesem Tag, als die Heldin des Niederrheins in den Wasserfluten umkam, ging durch den Deichbruch auch die Kirche von Brienen unter. Nur eine Glocke konnte gerettet werden, die später in der reformierten Kirche in Kleve Verwendung fand.