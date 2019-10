Donsbrüggen : Das Taufbecken von Donsbrüggen

Der Taufstein von St. Lambertus Donsbrüggen in voller Pracht, mit Deckel, Kugel und Kreuz 143 Zentimeter hoch. Im Jahr 1840 wurde es in Auftrag gegeben in Antwerpen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve-Donsbrüggen Baron Arnold Johann von Hövell gab im Jahr 1840 in Antwerpen das insgesamt 1,43 Meter hohe Schmuckstück für die St.-Lambertuskirche in Auftrag. Sacristan Richard Maaßen stellte intensive Nachforschungen an.

Der Sacristan Richard Maaßen aus Donsbrüggen kennt sich mit der Geschichte der St.-Lambertus-Kirche gut aus. Er hat in verschiedenen Quellen nachgeforscht. Das Taufbecken der heutigen neugotischen Donsbrügger St.-Lambertuskirche wurde 1840 von Baron Arnold Johann von Hövell auf Haus Gnadenthal bei Donsbrüggen in Antwerpen in Auftrag gegeben. Der Stein ist aus rotbraunem Marmor und hat einen Durchmesser von 70 Zentimetern und eine Höhe von 112 Zentimetern. Mit dem aus Messing getriebenen Deckel mit Kugel und Kreuz beträgt die Höhe 143 Zentimeter. Das neobarocke kelchförmige Taufbecken steht noch ganz in der Tradition des Spätbarocks. Die Barockzeit ging etwa von 1600 bis 1770. Um die runde Schale ist ein geripptes Körbchen und über dem runden Fuß ein Balusterschaft.

Die heutige Kirche hat ihren Kirchweihtag am 22. Juni 1854 (Chorweihe 1853), gestiftet von Baron Arnold Johann von Hövell, entworfen von Ernst Friedrich Zwirner aus Köln, der seit 1845 in Kleve tätig war, und wurde an Stelle einer romanischen Saalkirche aus der Zeit zwischen 1100 und 1150 (Turm um 1180) erbaut. Das romanische Chor wurde in gotischer Zeit verlängert (nach 1374), vermutlich aber zum 31. Juli 1448, dem Tag der Erhebung zur selbständigen Pfarre und Loslösung von der Mutterkirche St. Peter in Rindern. Gustav von Velsen schreibt 1846 über diese Kirche: „Diese kleine Kirche ist wohl, besonders seit den in diesem Jahre vorgenommenen Verschönerungen, die am meisten ansprechende in dem Umkreis von Cleve.“ Ein Gemälde aus dem Jahr 1849 zeigt die Kirche von Süden, gestiftet von Freiin Maria von Hövell. Aus dem „Memoribock“, das zur Zeit leider als verschollen gilt, geht hervor, dass es zwischen 1675 und 1710 eine Reihe von Neuanschaffungen für die romanische Lambertuskirche gab, wie zum Beispiel die barocke Retabelmonstranz von 1684 oder den barocken Hochaltar in 1698.

info Mit der Taufe in die Glaubensgemeinschaft Ausstattung In jeder christlichen Kirche gibt es ein Taufbecken. Bedeutung Beim Sakrament der Taufe nimmt die Kirche den Täufling in die Glaubensgemeinschaft auf.