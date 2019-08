Kleve : Schwarz – Die Farbe der Trauer

Fast ganz in Schwarz: Pfarrer Christoph Scholten in der Kranenburger Pfarrkirche St. Peter und Paul. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Pfarrer Christoph Scholten von St. Peter und Paul in Kranenburg trägt bei Begräbnissen die liturgische Farbe Schwarz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Stalder

Die liturgische Farbe „Schwarz“ steht für Trauer, Tod und Totengedächtnis. Zum anderen steht sie auch für Festtagskleidung. Bei anderen Gottesdienstformen als der heiligen Messe trägt der Priester kein Messgewand, sondern in der Regel ein schwarzes Untergewand (Talar oder Soutane), über dem ein kürzeres, weißes Übergewand (Rochett) und eine Stola getragen werden.

Dabei ist nur die Farbe der Stola auf die entsprechende Zeit im Kirchenjahr oder auf den Anlass bezogen. Nach der „Allgemeinen Einführung in das Messbuch“ kann Schwarz „bei der Liturgie für Verstorbene verwendet werden“, so beim Requiem und an Allerseelen. Bis zur Liturgiereform nach dem II. Vatikanischen Konzil (1962 – 1965) wurden auch am Karfreitag schwarze Paramente getragen. „Das schlichte, schwarze Gewand aus dem Hause Stadelmaier trage ich bei Seelenämtern in der Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul“, sagt Pfarrer Christoph Scholten. „Es spricht mich deshalb besonders an, weil das Schwarz als Zeichen der Trauer und des Todes von einem goldgelben Band überstrahlt wird.“

info Vom Dunkel des Todes zum Licht des Lebens Bedeutung Die liturgische Farbe „Schwarz“ steht für Trauer, Tod und Totengedächtnis. Symbol Das schwarze Messgewand von Pfarrer Scholten wird von einem goldgelben Band überstrahlt. Ein Symbol für den Weg vom Dunkel des Todes zum Licht des Lebens.

Diese Kombination unterstreiche, was die Kirche in einem der Schlussgebete in der heiligen Messe für Verstorbene bete: „Barmherziger Gott, wir haben das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung Christi gefeiert für unseren Bruder, für unsere Schwester (hier wird der Name eingefügt). Führe sie vom Tod zum Leben, aus dem Dunkel in das Licht, aus der Bedrängnis in deinen Frieden…“.

Pfarrer Scholten sagt: „Schwarz-goldgelb als Symbol für den Weg vom Dunkel des Todes zum Licht des Lebens hat für mich einen ganz starken Bezug zum Osterlob, das in der Osternacht gesungen wird: „O wahrhaft selige Nacht, dir allein war es vergönnt, die Stunde zu kennen, in der Christus erstand von den Toten. Dies ist die Nacht, von der geschrieben steht: Die Nacht wird hell wie der Tag, wie strahlendes Licht wird die Nacht mich umgeben.“ Der Pfarrer an St. Peter und Paul Kranenburg, St. Bonifatius Niel, St. Johannes Baptist Wyler und St. Martin Zyfflich bevorzugt bei Begräbnissen die Farbe schwarz anstelle der auch möglichen Verwendung der Farbe weiß, „weil ich angesichts von Tod und Trauer nicht vorschnell in den Auferstehungsjubel übergehen möchte.“

Er sagt: „So sehr ich mich freue, wenn Menschen den Glauben an die Auferstehung Jesu und der Toten teilen, kann ich mit dem leichtfertigen Optimismus des Karnevalsschlagers ‚Wir kommen alle, alle in den Himmel…’ nichts anfangen. Weil jeder Mensch sein Leben vor Gott zu verantworten und Rechenschaft abzulegen hat, halte ich das fürbittende Gebet für die Verstorbenen für sehr wichtig.“

Im IV. Hochgebet heißt es: „Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und alle Verstorbenen, deren Glauben niemand weiß als du.“