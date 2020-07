Corona-Pandemie : Die Zeit der Isolation ist vorbei

Das Seniorenhaus Burg Ranzow in Materborn aus der Vogelperspektive. Spaziergänge im großen Park sind jetzt wieder erlaubt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Die Senioreneinrichtungen der Region machen große Schritte in Richtung Normalität. Besucher dürfen wieder kommen. Doch die Einschränkungen waren hart: Gerade für Menschen mit Demenz sind Abstandsregeln ein Problem.

Von Marc Cattelaens

Im Seniorenhaus Burg Ranzow ist Einrichtungsleiterin Jutta Manz sehr froh, dass es bislang keine Covid-19-Erkrankung gab. Die strenge Quarantäne-Zeit, als die Bewohner komplett abgeschottet waren, ist nun vorbei. Die alten Menschen dürfen wieder Besuche von ihren Angehörigen empfangen und von ihnen begleitet wieder Ausflüge durch den schönen Park unternehmen. „Der liebevolle Kontakt zu anderen ist wichtig für unsere Bewohner. Aufgrund der vielen Einschränkungen haben einige Bewohner schon ziemlich gelitten“, sagt Manz. Besonders die Demenzerkrankten hätten eine schwere Zeit. „Diese Menschen bestehen nur aus Gefühl. Dass wir sie nicht an die Hand und sie nicht in den Arm nehmen dürfen, ist für sie und uns das Schlimmste“, sagt Manz. Für die Maßnahmen während der Corona-Krise hat sie dennoch Verständnis. „Wir wissen nicht, wann das Virus zuschlägt. So lange es keinen Impfstoff gibt, kann die Politik auch nicht anders handeln“, sagt sie.

Seit rund fünf Wochen kann die Clivia Tagespflege in der Querallee in Kleve wieder Gäste aufnehmen. Für alle war der Neuanfang unter „Corona-Bedingungen“ eine Herausforderung, heißt es bei Clivia. Das Hygienekonzept vom Papier habe aber gut in die Praxis umgesetzt werden können. „Nicht nur unsere Gäste, auch unsere Mitarbeiter mussten sich natürlich an das erweiterte Hygienekonzept gewöhnen und bei einigen Dingen umdenken“, sagt Clivia Geschäftsführer Christian Nitsch. Die Clivia-Tagespflege an der Querallee war derweil ganz bewusst zur Wiedereröffnung ab dem 8. Juni nur für weniger Gäste als vor dem Lockdown geöffnet. „Wir sind also ganz sanft in den Tagesbetrieb eingestiegen“, so Birgit Derks, Leitung der Tagespflege. „So hatten alle die Möglichkeit, sich langsam und gezielt an die neuen Regeln zu gewöhnen.“

info Der 1. Juli war der Stichtag für Lockerungen Land NRW Das Gesundheitsministerium hat die Kontaktbeschränkungen zum Schutz vor dem Corona-Virus in Pflegeeinrichtungen größtenteils aufgehoben. Besuche Bei Besuchen in den Pflegeeinrichtungen sind ausdrücklich wieder körperliche Berührungen zugelassen. Auch ein Gang zu einem Café außerhalb ist möglich. Seit dem 1. Juli können Bewohner wieder Besuch im Zimmern empfangen.

Was vor fünf Wochen noch für viele neu war, sei mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen. „Wir können auch weiterhin Beschäftigungsangebote wie Raterunden, Gesellschaftsspiel und Bewegungsangebote durchführen, aber natürlich im kleinen Rahmen und mit weniger Menschen in einer Gruppe, damit das Infektionsrisiko so gering wie möglich gehalten wird,“ berichtet Derks. Gäste und auch Angehörige sind froh, dass es nun endlich wieder die Möglichkeit der Tagespflege gibt. „Zeit für soziale Kontakte, Zeit für Freude, Zeit für ein Lächeln und Zeit für ein menschliches Miteinander und dabei gleichzeitig Entlastung der pflegenden Angehörigen, das ist wichtig“, sagt Derks. Nach rund fünf Wochen mit Erfahrungswerten im Umgang miteinander will die Tagespflegeinrichtung bald auch wieder mehr Menschen aufnehmen: „Ich denke, wir können ab Anfang August wieder genauso vielen Menschen einen schönen Tag bei uns bieten wie vor Corona“, sagt Derks.