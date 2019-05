Wasserburg : 40 Jahre „Aktion Seniorenbildung“

KLEVE-RINDERN Mit einer Jubiläums-Bildungswoche wurde in der Wasserburg Kleve-Rindern das 40-jährige Bestehen der Interessengemeinschaft mit Senioren aus dem ganzen Land Nordrhein-Westfalen festlich begangen.

37 Personen zwischen 72 und 86 Jahren aus ganz NRW hatten sich in der wunderschönen Wasserburg in Kleve-Rindern eingefunden, um die Jubiläumsbildungswoche gebührend zu begehen. Die Leiterin Christine van Straelen und ihr Stellvertreter Karl Gnida gehören seit 2008 der „Aktion Seniorenbildung“ an. Seit nunmehr 20 Jahren koordiniert Beate Weghake, Fachbereichsleiterin für Ehe und Familie, Theologie und religiöses Leben, die Verbindung der Bildungswoche als eigenständige Einrichtung mit dem Katholischen Bildungszentrum Wasserburg Rindern. Singen, Musizieren, gesellige Tänze, Literaturkreise und kreative Arbeitsgemeinschaften bereichern das Leben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Außerdem bringen Wanderungen und Exkursionen Abwechslung, Ausgleich und Abrundung der thematischen Arbeit.

„Die Senioren unserer Bildungswochen erleben frohe und sinnerfüllte Tage in einer Atmosphäre der Offenheit und Hilfsbereitschaft, in der sich neu Hinzugekommene wohlfühlen können“, sind sich die Leiterin und ihr Stellvertreter einig. Sehr viel Wert wird auf gute und interessante Referenten gelegt, um mit ihnen selbst ausgesuchte Themen zu bearbeiten und zu diskutieren. Bei der Jubiläumswoche referierte Daniel Rumel von der Uni Paderborn über „Jesus Christus, Bilder eines Menschen.“ Es gab ein Morgenlob, eine Abendandacht und einen Gottesdienst in der Kapelle der Wasserburg. Auch ein Filmabend und eine Busfahrt in das Umland von Kleve standen auf dem Programm.