Klever Schauspieler und Produzent Guido Broscheit in neuem Film mit John Malkovich zu sehen

In den vergangenen Jahren und auch derzeit ist der Klever Schauspieler gut gebucht. Er übernahm diverse Rollen wie in „Der Staatsanwalt“, „Die Rosenheim-Cops“ oder ganz aktuell bei „Der Alte“ (14. April im ZDF), „Watzmann ermittelt“ oder „Lena Lorenz“. „Im Mai spiele ich in der ARD bei ‚Landfrauen‘ einen korrupten Bürgermeister. Und im Herbst kommt eine deutsche Sexkomödie ins Kino: ‚How to pay your Bills in Quarantine‘“. Mit dabei sind dann Nora Isley, Luna Schweiger, Gedeon Burkhard und Caroline Beil.