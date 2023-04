Feuerwehr im Kreis Kleve Wie man einen Brand „liest“

So wurden in Versuchen thermische Strömungspfade bei Raum- und Gebäudebränden erzeugt, um deren Entstehung und Auswirkung auf das Gebäude und sich im Innenangriff befindliche Trupps zu verdeutlichen. Videomaterial und Fotos aus Einsätzen stellten zudem den Bezug zu realen Zimmer, Wohnungs- und Gebäudebränden her. „Fatal wird es dann, wenn Maßnahmen nicht aufeinander abgestimmt werden, während sich Einsatzkräfte im Innenangriff befinden“, warnte Buil und ergänzte, dass man nicht mehr die Zeitfenster wie vor einigen Jahrzehnten habe. Denn seinerzeit brannte „Omas Eichenschrank“ nicht so schnell und heftig, wie es heutzutage moderne Discountermöbel mit einem hohen Kunststoffanteil tun. Für den Kreisfeuerwehrverband kann ich bereits heute sagen, dass diese Art von Veranstaltungen zukünftig regelmäßig stattfinden werden“, so Jansen in seiner Eigenschaft als stellvertretender Kreisbrandmeister abschließend.