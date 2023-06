Projekt im Kreis Kleve Bedrohte Kirschbäume gesucht

„Der Niederrhein verfügt noch über eine Vielzahl seltener Kirschsorten, die teilweise nirgendwo sonst anzutreffen sind“, erklärt der Verein. „Dabei handelt es sich um geschmacklich hervorragende, bei uns seit langer Zeit angebaute Kirschen, die aber in den Baumschulen und den Geschäften schon lange nicht mehr angeboten werden.“ Das Problem: „Die alten Bäume erreichen nun ein Alter, in welchem sie zusehends absterben, sie sind größtenteils in sehr schlechtem Zustand und der Klimawandel setzt den Bäumen besonders zu. Es gibt sie noch sehr vereinzelt, die alten Sorten, leider sind sie größtenteils in Vergessenheit geraten. Aber vielleicht kennt doch noch jemand einen oder mehrere der alten Bäume und kann so bei dem Projekt mithelfen, diese Sorten zu aufzufinden.“