Feuerwehr und Polizei Selbst gebauter Böller löst Einsatz in Kranenburg aus

In der Nacht zu Dienstag wurde der Löschzug Kranenburg alarmiert, weil es an der Großen Straße zu einer unklaren Rauchentwicklung gekommen war. Vor Ort wurde schnell klar: Ein vermutlich selbst gebauter Feuerwerkskörper löste den Einsatz aus. Dieser lag qualmend in einer Gasse an der Großen Straße. Er wurde abgelöscht und anschließend kontrolliert.