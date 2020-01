Altes Handwerk : Das Ende der Bleizeit

Franz Engelen in seiner Wohnung mit Erinnerungsstücken an die gute alte Buchdrucker-Zeit. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch In der Reihe „Ausgestorbene Berufe“ geht es zum Auftakt um den Schriftsetzer. Die digitale Technik hat ihn abgelöst.

Den Beruf gibt es seit 570 Jahren. Wohl kaum ein anderer hatte ebenso lange Bestand, wie er auch mit enormer Geschwindigkeit verschwand. Johannes Gutenberg hatte vor über einem halben Jahrtausend den Buchdruck mit beweglichen Metall-Lettern und der Druckerpresse erfunden. Doch gab es zuletzt für das Handwerk innerhalb weniger Jahre keinen Markt mehr. Es wurde von der Digitalisierung überrollt. Gutenberg, so schrieb eine englische Zeitung 1976, könne mit einem Auffrischungskurs auch heute noch als Schriftsetzer in jeder Druckerei arbeiten. Zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung war das Ende des Berufes bereits nah, das Gießen der Lettern und Druckplatten Geschichte.

Einer, der die rasante Entwicklung miterlebt hat, ist Franz Engelen (70). Der Gocher hat den Beruf des Schriftsetzers von der Pike auf gelernt. Mit 14 Jahren beendete er die Volksschule und bewarb sich um eine Ausbildung bei der damaligen Völckerschen Buchdruckerei in Goch. „Ich weiß noch, als der Chef plötzlich an einem Sonntag bei uns klingelte. Er wollte sich ein Bild von mir machen, bevor er mir den Vertrag gab“, sagt Engelen. Er muss einen anständigen Eindruck hinterlassen haben, denn er bekam den Ausbildungsplatz.

Der Beruf, den Engelen damals erlernte, ist heute vollkommen überholt. Wo jetzt innerhalb von Sekunden Druckvorlagen, Bücher oder Zeitungen für den Druck erstellt werden, musste Engelen noch Handarbeit verrichten. In seiner Ausbildungszeit gab es einen Setzkasten mit 125 Fächern. In jedem lagerte ein anderer Buchstabe oder ein anderes Zeichen. Die häufig gebrauchten Buchstaben wie e, n, t oder u befanden sich vorn in größeren Kästchen, und die Anzahl war dementsprechend größer. Buchstabe für Buchstabe galt es mit geübtem Griff im Winkelhaken aneinander zu reihen. „Zuvor mussten Spaltenbreite und Setzbereich festgelegt werden“, erklärt Engelen. Der Gocher setzte später die Texte für Ausgaben der Rheinischen Post. Nicht selten hatten die Redakteure dabei so viel geschrieben, dass Engelen kürzen musste. Dabei beachtete er eine alte Regel. Er erklärt: „Es hieß immer ‚von hinten wegstreichen‘.“