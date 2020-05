Kranenburg-Nütterden : Trudi und Paul Daams feirn Diamantene Hochzeit

Vor 60 Jahren gaben sich Trudi und Paul Daams aus Nütterden das Ja-Wort. Das Paar hatte sich auf der Kirmes kennengelernt. Groß gefeiert werden kann die Diamantene Hochzeit derzeit nicht. Die Party soll im Herbst steigen.

Geboren, aufgewachsen und wohnhaft in Nütterden, lernten sich Trudi und Paul Daams im Alter von 16 Jahren im Kirmeszelt kennen. Trudi war mit ihrer Zwillingsschwester und weiteren Freundinnen gekommen, während Paul dort mit seinen Freunden unterwegs war. Ziemlich schnell hatte er sie gesehen, es hat gleich gefunkt, und er hat den Satz fallen gelassen: „Die inne Mitte, die is meine.“ Der Wunsch ging in Erfüllung. Acht Jahre später beschloss das Paar standesamtlich und kirchlich den Bund der Ehe zu schließen. Jetzt kann man auf 60 Ehejahre zurückblicken und die Diamantene Hochzeit feiern. Die beiden Kinder Horst und Astrid kamen 1961 und 1965 zur Welt, so dass die große Familie weiter wuchs.