Second-Hand-Mode in Kleve : Hier wird nichts weggeschmissen

Neben gebrauchter Mode verkaufen Sandra (l.) und Lena Werner bei „Vintage Circle“ auch selbst umgearbeitete Kleidungsstücke, Taschen und Einrichtungsgegenstände. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Fans von Vintage- und Second-Hand-Mode haben in Kleve die Qual der Wahl. Gleich mehrere Geschäfte finden sich in der Innenstadt. Doch wie unterscheiden sich diese? Wer kauft wo ein? Und was macht Second-Hand so beliebt?

Blusen mit Schulterpolstern, muffige Lederjacken und ausgetretene Schuhe wer diese Kleidungsstücke in einem Klever Second-Hand-Laden erwartet, wird enttäuscht. In der Innenstadt finden sich gleich mehrere verschiedene Geschäfte, die gebrauchte Kleidung in sehr gutem Zustand verkaufen. Und es kommen immer Neue dazu. Erst kürzlich eröffnetet „Marken-Second-Hand nur für Sie“ und direkt gegenüber „Vintage Circle“. Second-Hand hat in Kleve aber auch Tradition. Eines der ältesten Geschäfte feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Und auch den Sitz eines Second-Hand-Online-Shops gibt es in Kleve. Wir haben uns einmal umgesehen.

„Vintage Circle“ an der Hagsche Straße 17 wird von zwei echten Second-Hand-Fans geführt. Sandra und Lena Werner sind Mutter und Tochter und haben im vergangenen November ihr Hobby zum Beruf gemacht. „Wir haben selbst schon immer gern Second-Hand eingekauft“, erzählt Lena Werner. Sie verkaufen gebrauchte Kleidung in verschiedensten Größen, hauptsächlich für Frauen, in der hinteren Ecke werden aber auch Männer fündig.

Kein Teil gibt es doppelt, kein Teil ist neu. Das trifft auch auf die Einrichtung des Ladens zu. „Wir wollen einfach zeigen, dass man mit gebrauchten Dingen sehr gut leben kann.“ Der Nachhaltigkeitsaspekt ist neben ihrer Vorliebe zum Second-Hand-Shopping die große Motivation der Werners. „Bei uns wird nichts weggeschmissen“, sagt Sandra Werner und Lena Werner ergänzt: „Was wir nicht verkaufen können, wird upgecycelt.“ So entstand beispielsweise aus einem alten dunkelblauen Rock eine neue Tasche.

Auch die Kunden seien sehr gut informiert und beschäftigen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit. „Sie kaufen nicht massenhaft, sondern suchen ein bestimmtes Teil mit besonders guter Qualität“, sagt Lena Werner. Aber auch die Chance ein Kleidungsstück zu finden, das nicht jeder hat, lockt die Besucher an.

Direkt gegenüber findet sich in der Neuen Mitte an der Hagsche Straße 26 das erst kürzlich neu eröffnete Geschäft „Marken-Second-Hand nur für Sie“ von Petra Steufmehl. Sie verfolgt ein ähnliches Konzept wie Gaby Novella mit „Frauenzimmer“ an der Hoffmannallee 14. Beide Geschäfte fokussieren sich, wie die Namen schon erkennen lassen, auf Damenbekleidung. Hier sind getragene Kleidung, Lederwaren und Modeschmuck zu finden. Außerdem bieten die Geschäfte ihren Kundinnen die Chance, preisgünstig Marken-Kleidung zu kaufen. Und auch Designermode ist hier zu finden.

Wer lieber online shoppen geht, ist bei „Très Chig Studio“ an der richtigen Adresse. Der Second-Hand-Online-Shop hat seinen Sitz in Kleve und verkauft Vintage-Mode auf einer eigenen Webseite. Unterwegs auf diversen Flohmärkten und in Second-Hand-Shops kam Gründer Christoph Gebhardt auf die Idee, einen Onlineshop mit stylischer und gebrauchter Mode aufzubauen.

Neben den Vintage-Teilen werden aber auch sogenannte „Reworked“-Teile angeboten. Ähnlich wie bei „Vintage Circle“ werden unverkäufliche Kleidungsstücke vom Team umgenäht und bearbeitet und so zu Unikaten gemacht. Da das Unternehmen sehr auf Nachhaltigkeit achtet, gibt es für Menschen, die in Kleve oder der Umgebung wohnen, auch die Möglichkeit, die bestellten Teile vor Ort abzuholen.

Neben diesen modernen Second-Hand-Shops gibt es aber auch alteingesessene Geschäfte in Kleve. „Bibabu“ an der Sackstraße 15 ist mit dem knallig orangenen Blümchen-Logo eines dieser Geschäfte. Vor 25 Jahren startete der Verkauf mit Kinderbekleidung. Jetzt wirbt „Bibabu“ mit dem Slogan „Mode für Jedermann“.

Mit Rückblick auf die letzten zweieinhalb Jahrzehnte berichtet Inhaberin Jana Spindler, dass die Beliebtheit von Second-Hand-Mode stark geschwankt habe. Während Anfang der 2000er-Jahre die Nachfrage zurückging, steige sie nun seit wenigen Jahren wieder an.

In ihrem Geschäft verkauft Spindler unterschiedlicher Styles, vieles ist von bekannten Marken oder Modehäusern. „Ich habe viel Auswahl, weil die Geschmäcker auch einfach sehr verschieden sind“, erklärt die Inhaberin. Second-Hand-Mode ist ihrer Meinung nach nicht nur aus Nachhaltigkeits-Gründen gefragt. „Ältere Stücke haben einfach eine bessere Qualität. Speziell bei Kunstleder fällt das auf“, so Spindler.

Zu einem ebenfalls alteingesessenen Second-Hand-Geschäft zählt das Sozialkaufhaus der Caritas „Palette“ am Königsgarten 1. Hier gibt es neben Kleidung auch gebrauchte Möbel, Textilien, Bekleidung, Elektrogeräte und Bücher. Dabei werden die zumeist gespendeten Sachen günstig verkauft, um auch finanziell schwachen eine Einkaufsmöglichkeit zu bieten. Ein ähnliches Angebot macht die „Kinderkiste Flic-Flac“ an der Hagsche Straße 59, das vom Sozialdienst katholischer Frauen im Kreis Kleve geführt wird. Hier liegt der Fokus jedoch auf Kinderkleidung, Spielzeug, Kinderwagen und Kindermöbeln.