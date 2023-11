„Très Chig Studio“ Diese Second-Hand-Boutique hat in Kleves Innenstadt eröffnet

„Das Konzept, das wir verfolgen, ist in den Großstädten schon lange stark im Kommen. Den Trend zu Fast Fashion haben wir hinter uns gelassen. Daher sehe ich auch in Kleve viel Potenzial für Second Hand“, sagt Gebhardt. Zumal das Angebot für gebrauchte Kleidung in der Kreisstadt klein sei. Und tatsächlich sei die Resonanz in den ersten Tagen gut, insbesondere Studenten würden Interesse zeigen, so Gebhardt. „Viele von ihnen kenne diese Art von Geschäft aus den Niederlanden. Dort ist Second Hand sehr erfolgreich“, sagt er.