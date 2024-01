„Massenanfall von Verletzten“ Sechs Verletzte bei Autounfall an der Gruftstraße in Kleve

Das ist passiert: Ein mit vier Personen besetzter Ford Focus aus den Niederlanden wollte von der Gruftstraße nach links auf die Tiergartenstraße in Richtung Kranenburg abbiegen. Dabei übersah der 31-jährige Fahrer einen entgegenkommenden Peugeot 5008 eines 43-jährigen Mannes aus Kleve, der geradeaus in Richtung Oberstadt fahren wollte. In diesem Pkw befanden sich fünf Personen.