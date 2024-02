Alternativen zum Straßenkarneval Sechs Tipps für Karnevalsmuffel im Kreis Kleve

GochNess und Embricana Schwimmen, Planschen und Saunieren ist über die närrischen Tage unter anderem in Goch und Emmerich möglich. Sowohl das GochNess in Goch als auch das Embricana in Emmerich haben an den jecken Tagen geöffnet. Die Öffnungszeiten variieren und finden sich im Netz auf www.embricana.de und www.gochness.de, ebenso wie die Eintrittspreise. In Goch erwartet die Besucher an Rosenmontag sogar ein spezielles Event: Die Wasserlandschaft öffnet exklusiv von 12 bis 19 Uhr für alle Freunde des FKK-Schwimmens. Der Saunabereich ist in Goch an Rosenmontag von 10 bis 21 Uhr geöffnet – Saunagästen steht die Wasserlandschaft von 12 bis 19 Uhr ebenfalls zum textilfreien Schwimmen zur Verfügung.