Jugendliches Engagement : Rettung für das Förster-Ehrenmal

Sebastian und Alexander Martens im Reichswald. Foto: Markus van Offern (mvo)

Seit einem Jahr kämpfen die Brüder Alexander und Sebastian Martens für die Instandsetzung des Försterehrenmals im Reichswald. Auf der Schreibmaschine verfassten sie Briefe an Behörden. Nun gibt´s einen Funken Hoffnung.

Sebastian Martens hat einen starken Willen. Wenn der 11-Jährige sich etwas in den Kopf setzt, dann bleibt er dran. So lange, bis es klappt. Seit einem Jahr hat Sebastian eine besondere Mission. Er will das Försterehrenmal im Klever Reichswald vor dem Verfall retten. „Das ist so ein schöner Ort, hier muss etwas passieren. Nur fühlt sich irgendwie keiner richtig verantwortlich dafür“, sagt der Fünftklässler des Internatsgymnasiums Gaesdonck. Das Denkmal erinnert an die in den beiden Weltkriegen gefallenen Forstbeamten.

Im Sommer 2018 sei Sebastian beim Spaziergang mit seiner Familie auf das Denkmal hinter dem Britischen Ehrenfriedhof aufmerksam geworden. „Es hat mir hier sofort gefallen“, sagt er. Hier sei es sehr idyllisch, selten verirren sich Menschen hierher. So kehrte er mit seinem Vater und seinen Geschwistern immer wieder an diesen Ort zurück. Dabei fiel ihm der schlechte Zustand des Ehrenmals auf. Der Putz bröckelt ab, einzelne Steinplatten sind bereits heruntergefallen. Mitunter sind die Namen Gefallener kaum mehr zu erkennen. „Und die Substanz wird jeden Tag schlechter“, sagt Sebastian. Besonders bitter sei für ihn der Kontrast zwischen dem gepflegten Ehrenfriedhof und dem verfallenen Ehrenmal in dessen Schatten.

Info Das ist das Ehrenmal im Klever Reichswald Gedenken Das Försterehrenmal erinnert an die vier im Ersten und die 16 im Zweiten Weltkrieg gefallenen Forstbeamten. Es wurde im Jahr 1930 errichtet und 1964/65 von Walter Brüx erweitert. Lokalität Das Denkmal befindet sich im Reichswald in Materborn hinter dem englischen Friedhof.

Doch diesen Zustand wollte Sebastian nicht auf sich sitzen lassen. Er verfasste an der Schreibmaschine einen Brief. Seine Bitte: die schnellstmögliche Instandsetzung des Ehrenmals. Das Schreiben adressierte er an den Revierförster Joachim Böhmer. „Leider habe ich von ihm nie eine Antwort erhalten“, sagt er. Ein Rückschlag für Sebastian. Aber keiner, der ihn aufhielt. Stattdessen gründete er mit seinem jüngeren Bruder den Verein für Denkmal und Wald. „Wir sind nicht offiziell eingetragen, aber für uns gibt es den Verein“, sagt Sebastian, der sich zum Ersten Vorsitzenden wählen ließ. Zweiter Vorsitzender wurde sein Bruder Alexander, die Großeltern komplettieren den Vorstand. Gemeinsam engagiert man sich nun für die Instandsetzung. „Und ich dachte mir: Wenn der Förster sich nicht meldet, dann muss ich mich eben an andere Behörden wenden“, sagt Sebastian.

Gesagt, getan. So schrieb der Vereins-Chef die Klever Stadtverwaltung an, die wiederum Kontakt zur Bezirksregierung in Düsseldorf aufnahm. Da eine Rückmeldung abermals ausblieb, wandte er sich mit einem Brief an die Behörde in der Landeshauptstadt. Im Oktober dann erhielt er eine erlösende Nachricht. So erklärte die Bezirksregierung: „Ende Juli haben wir eine E-Mail erhalten, dass das Regionalforstamt Niederrhein sich zeitnah um eine Instandsetzung kümmern werde.“ Auch der Landesbetrieb Wald und Holz reagierte auf Sebastians Anfrage. Man habe sich tatsächlich lange Zeit nicht mehr um das Denkmal gekümmert, nun aber soll sich das ändern. Erst müsse man nun eine Erlaubnis bei der Bezirksregierung einholen, Arbeiten an dem Denkmal vornehmen zu dürfen. Doch diese Genehmigung liege nun vor. So erklärte der Landesbetrieb im Februar: „Wir sind zuversichtlich, dass das Denkmal bald wieder im alten Glanz erstrahlt.“ Dafür wolle man zeitnah einen Steinmetz beauftragen.