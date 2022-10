Mädchen nicht mehr in Lebensgefahr : Schwimmunfall in Kleve – Lehrer begannen „geistesgegenwärtig“ mit der Reanimation

Update Kleve Ein Mädchen befand sich beim Schwimmunterricht in Kleve plötzlich leblos im Wasser. Lehrer reanimierten die Achtjährige. Sie befindet sich nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Führte eine Vorerkrankung zum Unglück?

Am Tag nach dem schweren Unglück im Schwimmunterricht an der Marienschule im Klever Ortsteil Materborn schwebt ein achtjähriges Mädchen nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Das bestätigte die Polizei am Freitag. Während des Schwimmunterrichts hatte sich das Kind am Donnerstagmorgen plötzlich regungslos im Wasser befunden. Lehrkräfte zogen die Achtjährige aus dem Schwimmbecken. Das Kind musste reanimiert werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.