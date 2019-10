Schwimmen : Schwimmen: Gold und Silber für CSV

Kleve Bei den Kurzbahnmeisterschaften des Bezirks Ruhrgebiet im Schwimmstadion in Essen auf der 25m Bahn gingen rund 340 Aktive aus 15 Schwimmvereinen und Startgemeinschaften an den Start.

(RP) Vom CSV Kleve 1910 e. V. hatten 17 Aktive die Pflichtzeiten für die Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften erreicht. Schon das war ein sehr schöner Erfolg für die Schwimmerinnen und Schwimmer aus der Schwanenstadt. In den Wettkämpfen konnten die Aktiven des CSV Kleve durch zahlreiche persönliche Bestzeiten auch vordere Platzierungen in den Jahrgangswertungen erreichen.