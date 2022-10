Auch drei Kinder verletzt : Mehrere Schwerverletzte bei Unfällen in Kalkar und Goch

Kalkar Am Dienstagabend und am frühen Mittwochmorgen gab es im Gebiet der Stadt Kalkar und bei Goch zwei schwere Verkehrsunfälle. Bei einem wurden drei Kinder verletzt, zwei Männer schwer. Eine eingeklemmte Frau musste lange auf ihre Rettung warten.

Am Dienstag, 11. Oktober, gegen 17.30 Uhr kam es in Kalkar-Hönnepel an der Kreuzung Zum Wisseler See/Waysche Straße zu einem folgenschweren Unfall. Ein 48-jähriger Mann aus Kalkar war mit seinem Pkw auf der Waysche Straße aus Richtung Kalkar kommend in Fahrtrichtung Hönnepel unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße Zum Wisseler See wollte er diese überqueren. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw eines 46-jährigen Mannes aus Kalkar, welcher die Straße Zum Wisseler See aus Richtung Appeldorn kommend in Fahrtrichtung Wissel befuhr. Neben dem Fahrer befanden sich zu dieser Zeit noch seine drei Kinder im Alter von drei, sechs und acht Jahren in dem Fahrzeug. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 48-Jährige aus seinem Pkw auf die Straße geschleudert und dabei schwer verletzt. Der 46-jährige Familienvater wurde ebenfalls schwer verletzt, während seine Kinder sich nur leicht verletzten. Die beiden Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass von Totalschäden auszugehen ist. Nachdem die Unfallbeteiligten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch Ersthelfer versorgt wurden, wurde der 48-jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen und der 46-Jährige sowie dessen Kinder mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Angehörigen des 48-jährigen Unfallverursachers wurden durch den Opferschutz der Polizei Kleve betreut. Die verunfallten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Durch die Feuerwehr Kalkar-Wissel wurden ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 46-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren der Familienvater und seine drei Kinder ordnungsgemäß mit Rückhaltesystemen gesichert. Bei dem 48-jährigen Unfallverursacher besteht der Verdacht, dass dieser den Anschnallgurt nicht angelegt hatte.