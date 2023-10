Unfallflucht in Kleve Schwarzer BMW beschädigt – Verursacher flüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch (25. Oktober 2023) zwischen 15.30 und 16.30 Uhr an der Lehmkuhl in Kleve-Materborn. Ein unbekannter Autofahrer befuhr die Straße Lehmkuhl aus Richtung Schweizer Straße kommend, als er mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten BMW kollidierte. Der schwarze 5er BMW wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt.