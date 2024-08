Premiere für Schwanenstadtsause Super Stimmung bei Kleves erstem Feierabendmarkt

Manch eine Innenstadtveranstaltung im Kreis Kleve hat in diesem Jahr schon unter dem verregneten Sommer gelitten. Bei Kleves erstem Feierabendmarkt aber konnten die Sonnenbrillen herausgeholt werden. Schon seit einiger Zeit war er zur Belebung der Stadt und zur Erweiterung des Veranstaltungskalenders gewünscht worden. Ganz so, wie es auch schon in anderen Städten im Umkreis funktioniert. Und nach dieser Premiere kann man festhalten: Das könnte dauerhaft etwas werden