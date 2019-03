Rat Kalkar: Schulzentrum wird eine Million teurer

KALKAR Unzufriedenheit herrschte unter den Politikern aller Fraktionen im Rat Kalkar, bis sie dem Vorschlag der Verwaltung dann doch ohne Gegenstimmen zustimmten: Aus dem „Ringtausch“ wurde 3,5 Millionen Euro teure Sanierung.

Der angekündigte Nachtragshaushalt in der Ratssitzung ließ schon erahnen, wohin der Abend führen würde: zu einem ordentlichen Batzen ungeplanter Ausgaben, die die Kalkarer Stadtkasse einmal mehr fordern werden. Die letzten Sätze in der Rede des Kämmerers Stefan Jaspers, die eigentlich hätten besänftigend wirken können, nahm die genervte Zuhörerschaft kaum mehr wahr: Dank eines soliden Überschusses im Jahresergebnis 2018 verfügt die Stadt wieder über eine Ausgleichsrücklage, die für das aktuelle Defizit in Anspruch genommen werden kann. Bürgermeisterin Britta Schulz muss die Kommunalaufsicht also nicht um ihren Segen bitten, sondern das Defizit dem Landrat nur mitteilen. Dieses Ergebnis beträgt minus 974.598 Euro, was vorrangig mit den Mehrkosten beim „Ringtausch“ zu erklären ist.

Vom „Ringtausch“ wird in der Rückbetrachtung kaum mehr gesprochen werden, denn was da Am Bollwerk passiert, ist inzwischen eine ausgewachsene Sanierung. Von der ursprünglichen Idee, die Grundschule in die leerstehende Hauptschule zu verlegen und dazu den Eingangsbereich ein wenig kindgemäßer zu gestalten (wofür in einer ersten Schätzung 800.000 Euro genügen sollten), ist nichts übrig geblieben. Der Plan, mit dem Gymnasium in die Hauptschule zu ziehen und die Grundschule ins bisherige Gymnasium nachrücken zu lassen, machte die Aktion schon teurer. Dann aber ging’s erst richtig zur Sache: Mindestens so schön wie die Realschule in dem Komplex wollte es natürlich auch das Gymnasium haben. Direktorin Susanne Janßen hatte sich in einem Brandbrief heftig über schäbige Fußböden, altertümliche Wandverkleidungen und kaputte Türen beklagt. Begehungen folgen und die Zusicherung, dass man da nochmal überlegen wollte. Auch konnte die Schulleitung offenbar davon überzeugen, dass heute Whiteboards wichtig sind und manche Technik, die vor einigen Jahren noch verzichtbar war. Zugleich brachte der Umbau-Fortschritt einige Erkenntnisse mit sich, die weiteres Geld kosten werden. Brandschutz ist immer ein Riesenthema, auch die Unfallkasse macht Vorgaben, die viel Geld kosten. In der jüngsten Ratssitzung stellte Kleemann fest, dass zu einer Komplettsanierung jetzt eigentlich nur noch der Austausch zum Teil 40 Jahre alter Rohre fehle. Weil die vermutlich in etwa fünf Jahren nicht mehr zu retten seien, wäre es sinnvoll, sie schon jetzt auszutauschen. Wer wollte da protestieren, da doch jeder abschätzen kann, dass es teurer würde, in naher Zukunft wieder Wände aufzubrechen und Böden zu beschädigen? Diese Arbeiten werden weitere circa 100.000 Euro kosten.