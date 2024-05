„Herausfordernde Lagen“ Diese Schulen in Kleve haben Anspruch aufs Startchancen-Programm

Das Startchancen-Programm von Bund und Land kommt drei Schulen in Kleve und einer Schule in Emmerich zugute. Darauf weist der Grünen-Landtagsabgeordnete Volkhard Wille hin. „Sie sind in der ersten Auswahl und haben die Möglichkeit, von zusätzlichen Mitteln zu profitieren. Nun braucht es nur noch die Zustimmung der Schulen und des Schulträgers. Indem wir gezielt dort investieren, wo die Herausforderungen am größten sind, legen wir den Grundstein für eine gerechte Bildung für alle“, sagt Wille. Die teilnahmeberechtigten Schulen im Kreis Kleve sind die Joseph Beuys Gesamtschule, die Grundschule An den Linden und die Karl-Leisner-Schule in Kleve sowie die Rheinschule in Emmerich.