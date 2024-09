Schulen in Kleve „Klassen dürfen nicht beliebig groß werden“

Beim „Gemeinsamen Lernen“ werden Schüler mit und ohne Beeinträchtigung in einer Klasse unterrichtet – gelebte Inklusion also. In Kleve gibt es drei solcher Schulen: die Grundschule An den Linden, die Willibrordschule sowie die Karl-Leisner-Grundschule. Die Zahl der dort in die Eingangsklassen aufzunehmenden Schüler war einst auf 24 festgesetzt worden, um den Förderbedarfen gerecht zu werden. Doch tatsächlich wurden die Klassen in der Regel größer. Daher machte die Verwaltung dem Schulausschuss nun den Vorschlag, die Vorgabe mit 24 Kindern auch offiziell zu beschließen. „Wir würden die Begrenzung gerne verschriftlicht haben, damit wir in Zukunft auch im Streitverfahren die Möglichkeit haben, Kinder abzuweisen“, sagte Christian Schoofs, Fachbereichsleiter Schulen, im Rathaus. Man wolle Rechtssicherheit erlangen, die es bislang nicht gebe. Schoofs verwies auch darauf, dass man die Zahl 24 sowieso nicht halten könne, wenn Seiteneinsteiger zugewiesen werden – dann müssten die Klassen wachsen.