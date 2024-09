Aussteigerin aus dem Kreis Kleve Warum Frau Mücke keine Lehrerin mehr ist

Mit diesem Fach Lieblingslehrerin zu sein ist bestimmt nicht einfach: Mathe. Eigentlich hatte Martina Mücke, als sie nach 20 Jahren Schuldienst beschloss, auf Pensionsansprüche zu verzichten und freiberuflich tätig zu werden, dieses Fach abhaken wollen. Denn sie wollte ja Freude und Engagement bei den Schülern wecken, statt in ihren Wunden zu wühlen. Doch es kam anders: Sieben Monate, nachdem „Frau Mücke“ ihre Stelle an einem hiesigen Gymnasium kündigte und sich als Coach selbstständig machte, ist es gerade die Mathematik, die eine große Rolle in ihrem neuen Jahresprogramm prägt.