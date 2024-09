Mehrere Optionen möglich Wie sollen die Klever Grundschulen weiter wachsen?

Sieben Grundschulen hat die Stadt Kleve, 20 Züge je Jahrgang stehen zur Verfügung, pro Jahr werden mehr als 400 Kinder eingeschult. Doch man stößt an Kapazitätsgrenzen. Schon jetzt bekommen nicht alle Schüler einen Platz an ihrer Wunschschule. Doch die Probleme werden sich noch verschärfen. Es werden bald in der Kreisstadt ganz neue Züge benötigt – Ende des Jahrzehnts müssen es wohl 23 sein. Und den Umfang der Flüchtlingsbewegungen in den nächsten Jahren kann man kaum abschätzen. Daher wollen Politik und Verwaltung aktiv werden. Es liegen drei Optionen für einen Ausbau auf dem Tisch, wie am Montag im Schulausschuss deutlich wurde.