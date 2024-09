„Extrem, was hier los ist“ Wie das Ordnungsamt in Kleve gegen Elterntaxis kämpft

Es ist 7.40 Uhr, der Verkehr auf der Lindenallee stockt. Dabei müssen die Elterntaxis, die den Nachwuchs zur Grundschule An den Linden chauffieren, erst noch kommen. Die Schule gilt als Brennpunkt in Kleve, zumindest mit Blick auf den Verkehr. Das wissen auch die Männer des Ordnungsamts. Sie sind tagtäglich an einer anderen Schule in Kleve präsent, um Chaos zu verhindern. „Teilweise ist es schon extrem, was hier los ist“, sagt Lars van Acken, Abteilungsleiter Ordnung im Rathaus. „Manche Kinder werden bis zum Eingang zum Klassenraum gebracht, Eltern sind extrem vorsichtig.“ Im Verkehr aber lassen längst nicht alle die gleiche Vorsicht walten, da wird so manche Regel gerne vergessen.