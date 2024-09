Besuch in Emmericher Mensa Schulessen aus der Tiefkühltruhe – kann das schmecken?

Donnerstag ist Großkampftag, warnt Schulleiterin Nadja Scherer vor. Ab 12 Uhr wollen 175 Schulkinder der Leegmeerschule in Emmerich zu Mittag essen – in drei Schichten. Das ist sportlich. Und doch steht in der Mensaküche am Vormittag nur eine Person. Wie kann das klappen?