Geschäft verlässt Innenstadt Schuhladen „ecco“ in Kleve schließt Ende Januar

Zuletzt waren gleich mehrere Geschäftsschließungen in der Klever Innenstadt vollzogen beziehungsweise bekannt geworden: Zum Jahreswechsel hörte der Unverpackt-Laden „LoLa“ in der Gasthausstege auf. Ebenfalls schließen wird die Filiale der Videospiel-Kette „GameStop“ an der Großen Straße 61. Und auch „Bubble Bros“ an der Kirchstraße 3 wird wohl bald schließen. Im Sommer vergangenen Jahres eröffnet, geht dort bislang noch „Bubble Tea“ über den Tresen. Jüngst hatte auch noch die Filiale des SB-Bäckers Backwerk in der Fußgängerzone dicht gemacht.