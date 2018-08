Schützenverein Kleve-Materborn

Kleve-Materborn Der Bürgerschützenverein 1924 Materborn wird im August an zwei Wochenenden sein Schützenfest feiern.

Begonnen wird das Schützenfest am Samstag, 11. August um 13.30 Uhr, am Ehrenmahl Materborn mit der Kranzniederlegung und Gedenken. Unter den Klängen des Spielmannzuges geht es zur St. Anna Kirche, wo um 14 Uhr die Messe gefeiert wird. Danach geht es mit einem Umzug und dem Spielmannzug unter der Leitung des Ehrentambour-Major Ernst Peters zum Vereinslokal Ratskrug, wo gegen 15.30 Uhr das Pfänder und Throphäenschießen beginnt. Gegen 19.30 Uhr wird der Tag in den Kommersabend mit Preisverleihung sowie Ehrungen übergehen. Am Sonntag, 12. August, findet das Wecken des Spielmannszuges Materborn, von 6 bis 8.30 Uhr, unter der Leitung von Ernst Peters statt. Nach dem Frühstück beim Schützenkönig Helmut Claassen wird zum Vereinslokal Ratskrug marschiert. Gegen 11.30 Uhr heißt es Königsreflektanten vortreten. Nach dem Königsschießen wird der neue König oder Königin zur neuen Königsresidenz unter Mitwirkung des Spielmannszug Materborn begleitet.

Am Samstag, 18. August, beginnt der Höhepunkt des Schützenfestes. Der Krönungsball in der Mehrzweckhalle wird mit allen Vereinen, Gönnern, Besucher und Gäste gefeiert. Der Eintritt ist für alle frei. Um 18 Uhr werden die geladenen Gastvereine, unter der musikalischen Begleitung des Spielmannzuges sowie unter Mitwirkung des Musikzuges der Feuerwehr Kleve, den Festumzug mit Vorbeimarsch am Vereinsbaum starten und in die Mehrzweckhalle einmarschieren. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Vereinslokal Ratskrug Materborn. Gegen 20.30 Uhr findet die Proklamation des Königspaares statt. Im Anschluss spielt Diskjockey Helmut Rosenbroek zum Tanz auf. Es heißt dann wieder für alle Gäste: „Tanzen, feiern und fröhlich sein“, bis in den frühen Morgenstunden.