Schützenfest und Kirmes in Grieth

R(h)einfeiern in Grieth am Rhein

Der Thron des neuen Königspaars von Grieth. In der Mitte die Regenten Jörg und Petra Reumer mit Tochter Maria. Foto: Schützenverein Grieth

Kalkar-Grieth Das kleine Fischer- und Schifferstädtchen steht am Wochenende im Zeichen des Schützenfestes und der Kirmes.

Die Feierlichkeiten beginnen am Freitagabend, dann laden die beiden Griether Schützenvereine zu einer „Black-Light-Party“ ab 20 Uhr ins Festzelt ein. Das Zelt ist abgedunkelt, so dass die Neoneffekte zur Geltung kommen. Einlass ab 16 Jahren, Eintritt sechs Euro. Eine Happy Hour gibt es von 20 bis 21 Uhr.

Am Samstag um 14 Uhr heißt es „Antreten aller Schützen“ im Festzelt, um nach einem Umzug durch die Stadt, mit dem Ausschießen der Preise zu beginnen. Im Anschluss folgt das Königschießen, um einen Nachfolger für König Jörg Reumer zu ermitteln.

Für einen kurzen (oder auch längeren) Abstecher auf die Rheinwiese bietet sich eine Überfahrt von Grietherort mit der Fähre „Inseltreue“ an. Die Fähre ist am Kirmeswochenende wieder für die vielen Fahrradfreunde im Einsatz. Auch für die Kleinsten ist für Unterhaltung gesorgt.

Zeitgleich werden die Schülerpreise ausgeschossen. Auch der Nachwuchs ist mit großem Eifer dabei und stellt sein Können unter Beweis. Am Abend findet der Rheinische Tanzabend statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Team „Musik Omen“.

Am Sonntag treffen sich die Schützen um 9.15 Uhr zum gemeinsamen Kirchgang, bei dem die Insignien an das neue Königspaar übergeben werden. Anschließend wird am Kriegerdenkmal den gefallenen Soldaten gedacht und ein Kranz niedergelegt. Mit musikalischer Unterstützung des Musikvereins von Calcar ziehen die Schützen dann wieder ins Festzelt auf den Rheinwiesen.