Tradition und Party Kellen feiert Schützenfest und Kirmes

Ganz besonders freut sich der Schützenverein am Freitag, 23. August, ab 20 Uhr auf die zweite Ausgabe von „Kellen geht steil“ im Vereinssaal. Für Junge und Junggebliebene gibt es die Malle Edition Vol.2. Karten im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro. Am Samstag, 24. August, treffen sich Kellener Vereine und Vertreter der Politik um 14.45 Uhr am Feuerwehrdepot, Jungferngraben, um unter Mitwirkung des Bundesschützenmusikvereins Elten zum Festplatz zu marschieren. Dort ist der Fassanstich zum Kellener Heimat- und Volksschützenfest durch den Bürgermeister Wolfgang Gebing. In der Katholischen St. Willibrord Kirche ist um 16.30 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal. Ab 20 Uhr heißt es „Tanzbar“ – Kirmes Party am Schützenhaus mit DJ Shorti. Eintritt ist frei.