Schützenfest gefeiert Kein neuer König in Qualburg – trotzdem war der Jubel groß

Der neue Jugendprinz der St. Martinus-Schützenbruderschaft Qualburg heißt Marc Thissen. Schülerprinz wurde Ronny Müller. Das Wetter spielte nicht mit am letzten Samstag beim König- und Prinzenschießen in Qualburg. Es war windig und kalt und leider gab es keine Königsbewerber. Stattdessen wurde ein Festkettenträger ausgeschossen. Doch der Reihe nach. Der Tag begann für die Schützen mit einer Messe in der Qualburger Kirche. Anschließend traf sich die Schützenfamilie am Vereinslokal „Martinuskrug“ zum Festzug durch Qualburg, der vom Tambourcorps Hasselt-Qualburg und dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Kleve musikalisch begleitet wurde. Währenddessen wurde das noch amtierende Königspaar Sven und Svenja Hermsen abgeholt. Nach dem Umzug starteten die Abteilungen auf dem festlich geschmückten Gelände, ihre Preisträger auszuschießen. Schülerprinz wurde Ronny Müller mit dem 96. Schuss. Die Jungschützen brauchten etwas länger. Aber mit dem 141. Schuss schoss Marc Thissen den Rest des Vogels von der Stange. Danach konnte die Party bei den „Juschis“ starten.