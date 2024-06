Schützen feiern Das sind die neuen Hoheiten in Reichswalde

Bereits am Vormittag hatte es drei Wettkämpfe mit diesen Siegern gegeben: Beim Kaiserschießen, das alle fünf Jahre stattfindet, war Michael Ramakers unter zwölf Bewerbern erfolgreich. Marcel Grundmann ist Prinz bei der Jugend und Emely Thiele Prinzessin bei den Schülern. Zum Krönungsball am 21. Juni, zur „Schweizerhaus Revival Party“ am 22. Juni und zum Familientag mit Hüpfburg und Frühschoppen am Sonntag, 23. Juni, sind alle Reichswalder eingeladen.