Schützen feierten Kellen ging steil – Georg Hoymann ist König

Am eigentlichen Kirmeswochenende ging Kellen dann im Vereinssaal des Kellener Schützenhauses nicht nur freitags steil. Der Vereinssaal platzte freitags beinahe aus allen Nähten, wie die Schützen berichten. Die Besucher bestätigten die Planer mit ausgesprochen gutem Besuch bei der erstmals wieder durchgeführten Tanzveranstaltung für junge Leute, heißt es. Dabei führte der KSV dank der helfenden Hände zahlreicher Vereinsmitglieder erstmals in dieser Weise auch die Bewirtung vollständig in Eigenregie durch.