Schützenfest in Kalkar Das ist Kehrums neues Königspaar

Am Montag (5. August) heißt es früh aufstehen in Kehrum, denn das Tambourcorps fängt ab 7 Uhr an zu wecken. Um 17.30 Uhr treten die Schützen am Festzelt an, um Königspaar und Throngefolge an der Gaststätte Perau abzuholen. Die Rückkehr ist für 18.30 Uhr vorgesehen, sodass die Parade und das Fahnenschwenken am Festzelt stattfinden werden. Ab 19.30 Uhr findet der Krönungsball mit Livemusik statt. Zum Mitfeiern eingeladen ist auch das Appeldorner Königspaar mit Gefolge. Der Eintritt ins Zelt ist von Samstag bis Montag frei.