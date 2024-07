Zwei Vereine organisieren Grieth freut sich auf sein großes Schützenfest

Am Samstag um 14 Uhr heißt es dann „Antreten aller Schützen“ im Festzelt, um nach einem Umzug durch die Stadt mit dem Ausschießen der Preise zu beginnen. Im Anschluss folgt dann das Königschießen. „Wir hoffen auf zahlreiche Besucher, die das Königschießen bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein und dem herrlichen Schützenfestambiente am Rhein genießen“, so die beiden ersten Vorsitzenden der Schützenvereine, Christian Grell und Frederik Seifert. Für einen Abstecher auf die Rheinwiese bietet sich eine Überfahrt von Grietherort mit der Fähre „Inseltreue“ an. Für den Nachwuchs gibt es ebenfals Unterhaltung.