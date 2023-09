Schützen feiern Neues Königs- und Prinzenpaar für Frasselt

Die erneuten Böllerschüsse, die kürzlich durch die Dunkelheit Frasselts schallten, waren ein klares Indiz dafür, dass Tobias Braam im Schützenhaus am Treppkesweg nunmehr das Königszepter an seinen Nachfolger Nils Diederichs übergeben hatte. Und auch Sabrina Dammertz, die ein Jahr an der Seite von Tobias Braam an der Spitze der Frasselter Schützenfamilie gestanden hatte, gratulierte Jana Deloy zur Würde der neuen Königin.