Mehr : Schützenverein Mehr feiert Kirmes

Königin Lindsay Spandaw mit Gatte Hans und Tochter Jade. Foto: Schützen

Kranenburg-Mehr Das viertägige Volksfest startet am Freitag – auch mit der Montgolfiade.

Der Schützenverein Mehr lädt mit dem neuen Festwirt Michael Hagedorn vom 23. bis zum 26. August zur diesjährigen Kirmes ins Festzelt auf dem Dorfplatz ein. Am Freitag beginnt ein Wochenende voller Spaß und Unterhaltung, das die Dorfgemeinschaft mit vielen Gästen feiern möchte.

Zum Kirmesauftakt am Freitag, 23. August, findet die siebte Mehrer Montgolfiade statt. Gegen 17 Uhr beginnen die Vorbereitungen zum Start von zahlreichen Heißluftballons in der Nähe des Kirmesplatzes. Fahrkarten können unter der Mobil-Nr. 015121252661 vermittelt werden.

Anschließend wird ins Festzelt eingeladen. Dort startet ab 18.30 Uhr eine Kinderdisco. Ab 20 Uhr heizen Carlos De Lite und DJ Frank ein. Der Eintritt ist frei. Am Samstag, 24. August, beginnt um 15 Uhr das Straßenfest am Festzelt. Hier wird unter dem Motto „Bier, Spaß und Mehr“ bei Kaltgetränken und guter Laune gefeiert. Der Bierbrauer D’n Drul & Stollenberg aus Groesbeek bietet Spezialitäten an. Außerdem werden auch Wein und Spirituosen angeboten. Für eine „gute Grundlage“ sorgen die Teams des Caféhauses Niederrhein und des Imbissbetriebes Tosties BV mit ihren Leckereien.

Für die Kinder gibt es neben einer Kindercocktail-Werkstatt, Tattoos und einer Super-Hüpfburg noch diverse Spielmöglichkeiten. Auch an diesem Tag starten bei guten Wetter Heißluftballons. Ab 17 Uhr beginnen dazu die Vorbereitungen. Anschließend wird als weiteres Highlight unter dem Motto „Diebels rockt Mehr“ im Festzelt gefeiert. Hier treffen die Band 6/45 A Day und die Klangfabrik Allstars aufeinander. Vorher und im Anschluss legt DJ Mike unter dem Motto „Von Abba bis Zappa“ seine Platten auf. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Kneipe Alte Schule Mehr oder an der Abendkasse erhältlich.

Auch am Sonntag, 25. August, hat Mehr einiges zu bieten. Um 11 Uhr beginnt die Festmesse in der Kirche St. Martinus unter Mitwirkung des Mehrer Kirchenchores. Nach der anschließenden Totenehrung am Ehrenmal findet der Festumzug des Schützenvereins zu „Den alde Koat“, der Residenz der amtierenden Königin Lindsay Spandaw mit ihrem König Hans, statt.

Ab 13 Uhr startet der traditionelle Frühschoppen und der zweite Tag für das Straßenfest „Bier, Spaß und Mehr“ mit Bierverkostung, Imbiss und Kinderattraktionen wie am Vortag. Der Sportverein DJK Mehr-Niel bietet Kaffee und Kuchen an. Gegen 14.30 Uhr erfolgt der Startschuss zum König- und Prinzenschießen am Festzelt. Dabei tauschen Festzelt und Schießstände im Vergleich zu den Vorjahren den Platz, sodass eine noch bessere Sicht auf das Ringen nach den Preisen und der Königswürde gegeben ist. Die musikalische Begleitung übernimmt der Musikverein Bimmen. Ab etwa 18 Uhr wird mit dem Königsschuss gerechnet.

Ab circa 19 Uhr übernehmen die „hauseigenen“ DJ’s Justus Derksen und Lukas Marzian das musikalische Zepter. Das Schießergebnis wird im Festzelt gefeiert.

Am Montag, 26. August, ist das Antreten zum Abholen des neuen Königspaares um 17.45 Uhr. Beim Festumzug spielt wieder der Musikverein Bimmen. Ab 19.15 Uhr beginnt die Proklamation des neuen Königspaares und des neuen Prinzen oder der neuen Prinzessin der Jungschützen. Nach der Proklamation der neuen Majestäten beginnt der Krönungsball mit der Liveband Mc King im Festzelt. Erstmalig wird in diesem Jahr ein zweiter Gastverein erwartet. Gemeinsam mit den Schützenkönigen aus Niel und Keeken samt ihren Throngefolgen wird wieder mit vielen Gästen gefeiert, getanzt und Stimmung gemacht.

