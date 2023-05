Feier zum 100-Jährigen Schützen in Kranenburg bereiten sich auf großes Jubiläum vor

Den Anfang macht das Kreis-Klever Schützenfest der KKSV, das in diesem Jahr am 13. Mai in Kranenburg am Schützenhaus stattfindet und zu dem viele Vereine ihre neuen Majestäten ausschießen. Zu Beginn findet zwischen 13.30 und 14.30 Uhr ein großer Schützenumzug durch den Ortskern von Kranenburg statt. Nach diesem Umzug beginnen gegen 14.30 Uhr die Schießwettbewerbe. Der Königs- sowie der Prinzenschuss werden gegen 17 Uhr erwartet. Anschließend findet die Proklamation der neuen Majestäten und die Preisverleihung der erfolgreichen Schützen statt. Im Anschluss an das Kreis-Klever-Königsschießen macht der Musikverein, der in diesem Jahr auch sein 100-jähriges Bestehen feiert, ebenfalls auf dem Parkplatz neben dem Schützenhaus weiter, indem er ein Konzert der Phat Cool Big Band präsentiert.